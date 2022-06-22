Son dakika deprem mi oldu, nerede? 22 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika deprem listesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Deprem endişesi yaşayanlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan son depremler listesini araştırıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte 22 Haziran Çarşamba son depremler listesi...

22 HAZİRAN 2022 AFAD SON DEPREMLER

22 HAZİRAN 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.06.22 07:24:34 34.6650 23.3395 17.1 -.- 3.5 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.22 07:06:25 39.3905 32.8510 10.4 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-GOLBASI (ANKARA) İlksel

2022.06.22 06:19:58 40.1350 31.6690 3.2 -.- 2.4 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2022.06.22 04:35:48 38.9732 25.8567 10.8 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.06.22 03:53:10 38.5588 39.3278 4.1 -.- 1.9 -.- IKITEPE-(ELAZIG) İlksel

2022.06.22 03:23:08 36.9878 28.7905 7.5 -.- 1.5 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2022.06.22 03:14:18 38.8078 43.4872 11.2 -.- 1.6 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel

2022.06.22 03:13:57 40.6542 32.7813 5.5 -.- 1.2 -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel

2022.06.22 01:54:27 34.7923 24.8033 28.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel