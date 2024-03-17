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        Haberler Gündem Son dakika deprem mi oldu, nerede? 17 Mart 2024 Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

        Malatya'da peş peşe depremler! 17 Mart Pazar Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden ve enişelenen vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyorlar. 17 Mart Pazar günü meydana gelen son dakika deprem verilerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 17 Mart 2024 Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 09:03 Güncelleme: 17.03.2024 - 09:03
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        • 1

          Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içinde yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla duyuruluyor. Türkiye ve komşu bölgelerinde yaşanan sarsıntılar endişeyle araştırılıyor. AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre; Malatya'da peş peşe depremler ise sallandı. İşte, 17 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile "En son nerede deprem oldu?" sorusunun yanıtı...

        • 2

          MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; Malatya'da peş peşe üç tane deprem meydana geldi. Son sarsıntı saat 08:33'te Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2.5 büyüklüğünde yaşandı. Depremin derinliği 10.44 olarak ölçüldü.

        • 3

          ADIYAMAN SALLANDI!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; saat 08:21'de Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 1.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 KM derinliğinde kaydedildi.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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