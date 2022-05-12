Deprem bölgesi olarak adlandırılan Türkiye'de meydana gelen son depremler araştırılıyor. Deprem endişesi yaşayan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar son dakika deprem haberlerini merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılan son depremler listesi haberimizde. İşte 12 Mayıs 2022 Kandilli ve AFAD son depremler verileri...
12 MAYIS 2022 AFAD SON DEPREMLER
12 MAYIS 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.05.12 14:12:07 37.5997 29.1225 1.7 -.- 1.5 -.- AKYAR-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2022.05.12 13:57:22 37.8742 26.8975 10.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.12 13:11:16 39.5140 28.4873 13.5 -.- 1.2 -.- GOBUL-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.05.12 12:30:05 39.8535 35.2340 5.0 -.- 1.6 -.- BAGLARBASI-SORGUN (YOZGAT) İlksel
2022.05.12 12:02:58 36.8492 27.7638 5.0 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.12 12:01:23 36.1565 33.5187 0.0 -.- 0.5 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.05.12 11:45:52 38.6545 40.7083 5.0 -.- 2.7 -.- YAZKONAGI-GENC (BINGOL) İlksel
2022.05.12 10:56:44 35.6083 29.3950 9.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.12 10:46:04 35.8410 32.1845 19.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.12 09:30:56 39.8800 27.5073 4.9 -.- 1.7 -.- DEREKOY-BALYA (BALIKESIR) İlksel
2022.05.12 08:45:52 38.4195 30.3533 1.3 -.- 1.8 -.- KARGIN-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.05.12 08:37:54 40.8473 31.6493 3.7 -.- 1.6 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2022.05.12 07:26:15 39.4995 28.4193 5.3 -.- 1.2 -.- KURSU-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2022.05.12 07:07:13 40.7132 25.7597 8.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.05.12 06:21:49 39.5320 28.3802 7.2 -.- 3.0 2.9 SEBILLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.05.12 06:19:07 38.5043 39.2978 4.9 -.- 2.3 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.05.12 05:53:10 37.1447 35.8798 23.1 -.- 1.4 -.- KARAKAYALI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2022.05.12 05:37:06 38.9952 26.7105 9.8 -.- 1.7 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.12 04:53:32 40.3567 27.1052 5.2 -.- 1.4 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.05.12 04:08:25 37.9068 27.1093 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.12 03:42:41 37.3928 38.6123 7.0 -.- 2.2 -.- YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2022.05.12 03:32:46 37.8877 29.4035 12.8 -.- 1.2 -.- BELEVI-CAL (DENIZLI) İlksel
2022.05.12 01:37:41 40.8387 31.6277 2.8 -.- 1.0 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2022.05.12 01:02:34 38.6765 39.8920 5.0 -.- 2.6 -.- SEYDILI-PALU (ELAZIG) İlksel
2022.05.12 00:19:42 37.3968 29.1627 14.3 -.- 1.5 -.- NIKFER-TAVAS (DENIZLI) İlksel
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