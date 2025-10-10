Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? 10 Ekim 2025 Cuma son depremler listesi

        Son depremler listesi 10 Ekim 2025 Cuma: Kandilli ve AFAD verileri en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya üzerinde yer alan ülkemizde gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanıyor. Son dakika depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda küçük büyük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Peki, deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 10 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 10:34 Güncelleme: 10.10.2025 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gün içinde meydana gelen tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, büyüklüğü kaç? İşte, 10 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          DEPREM Mİ OLDU?

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, 10 Ekim Cuma günü saat 07.20’ye kadar büyüklükleri 0.8 ile 2.8 arasında değişen birçok sarsıntı meydana geldi.

          3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.

        • 3

          10 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 2.5 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-10-10 10:07:37 39.23917 28.98667 10.79 ML 2.7 Simav (Kütahya)

          2025-10-10 08:37:52 38.68944 42.95556 7.0 ML 2.7 Van Gölü - [11.93 km] Adilcevaz (Bitlis)

          2025-10-10 07:54:01 39.22389 28.1175 11.73 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-10-10 07:19:58 38.65806 43.81306 7.0 ML 2.6 İpekyolu (Van)

          2025-10-10 05:52:30 38.24 27.29667 11.88 ML 2.8 Torbalı (İzmir)

          2025-10-10 05:35:27 39.20917 28.16722 10.36 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-10-10 05:26:44 39.25639 28.93389 7.66 ML 2.7 Simav (Kütahya)

          2025-10-10 03:25:59 39.84167 29.27194 7.0 ML 2.6 Keles (Bursa

        • 4

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
        • 6
        • 7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü alabilir mi?
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü alabilir mi?
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Üniversite hastanesinde... Profesöre 'gizli kamera' soruşturması!
        Üniversite hastanesinde... Profesöre 'gizli kamera' soruşturması!
        Çalışmadan emeklilik
        Çalışmadan emeklilik
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Orsted 2 bin kişiyi işten çıkaracak
        Orsted 2 bin kişiyi işten çıkaracak
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Eski eşini rehin aldı! Kâbus!
        Eski eşini rehin aldı! Kâbus!
        "Yapay zekâ öldürmeyi öğrenebilir"
        "Yapay zekâ öldürmeyi öğrenebilir"
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Habertürk Anasayfa