Son dakika deprem haberleri, güncel olarak meydana geldikçe Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenlerin gözleri "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorusuna çevrildi. İşte 9 Ağustos 2023 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...