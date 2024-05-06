KAHRAMANMARAŞ PEŞ PEŞE SALLANDI!

AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün Kahramanmaraş'ta bir saat içinde peş peşe üç deprem meydana geldi. Bu sarsıntıların en büyüğü saat 04:10'da Andırın ilçesinde 2.2 büyüklüğünde yaşandı. Depremin derinliği 6.99 km olarak kaydedildi.