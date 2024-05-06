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        Haberler Gündem Son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 6 Mayıs 2024 anlık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Kahramanmaraş ve Aydın'da deprem! 6 Mayıs güncel Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberlerine hemen her saat bir yenisi ekleniyor. Yaşanan en son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyuruluyor. Aktif fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 6 Mayıs 2024 Türkiye'de yaşanan son depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 07:43 Güncelleme: 06.05.2024 - 07:43
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        • 1

          Coğrafi konumu sebebiyle ülkemizde gün içinde artçı ve bağımsız depremler meydana geliyor. Türkiye ve çevre ülkelerde yaşanan sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile takip edilebiliyor. Yurdumuz genelinde yaşanan son dakika deprem listesini haberimizde derledik. İşte, 6 Mayıs 2024 anlık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        • 2

          AYDIN'DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:43'te Aydın'ın Germencik ilçesinde 1.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7.23 km olarak ölçüldü.

        • 3

          KAHRAMANMARAŞ PEŞ PEŞE SALLANDI!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün Kahramanmaraş'ta bir saat içinde peş peşe üç deprem meydana geldi. Bu sarsıntıların en büyüğü saat 04:10'da Andırın ilçesinde 2.2 büyüklüğünde yaşandı. Depremin derinliği 6.99 km olarak kaydedildi.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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