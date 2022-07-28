Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar deprem olup olmadığını araştırıyor. AFAD - Kandilli Rasathanesi depremlerin saat kaçta gerçekleştiğini, derinliğini ve büyüklüğünü canlı veriler ile paylaşılıyor. Meydana gelen son dakika depremler listesini sizlerle paylaştık. İşte 28 Temmuz Perşembe son depremler...
28 TEMMUZ 2022 AFAD SON DEPREMLER
28 TEMMUZ 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.07.28 09:55:52 38.5730 39.5780 21.2 -.- 2.1 -.- YESILOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2022.07.28 09:15:19 37.8350 29.5855 7.4 -.- 1.8 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2022.07.28 05:48:20 37.2468 26.9903 13.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.07.28 05:46:03 34.7438 24.2843 2.7 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.28 04:59:30 35.2483 25.3647 2.6 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.28 04:56:50 37.0543 28.3955 3.5 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.07.28 04:47:52 37.1472 36.4920 5.0 -.- 2.4 -.- KALECIK-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2022.07.28 04:35:23 40.0733 33.1872 9.1 -.- 1.5 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2022.07.28 04:14:30 36.6433 28.0943 2.4 -.- 1.6 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.07.28 03:58:01 37.0620 28.4620 5.0 -.- 1.4 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.07.28 03:20:20 35.2018 25.2957 9.2 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.28 03:12:07 38.9083 29.1333 5.3 -.- 2.3 -.- KIZILKOLTUK-SAPHANE (KUTAHYA) İlksel
2022.07.28 01:31:51 40.4868 26.3552 5.0 -.- 1.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.07.28 00:52:23 39.0680 37.7848 5.0 -.- 1.7 -.- KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2022.07.28 00:51:10 37.1842 36.0730 12.5 -.- 1.7 -.- GUNLUCE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2022.07.28 00:51:07 39.2637 27.7330 5.6 -.- 1.7 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
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