Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan depremler gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'de yaşanan depremler AFAD - Kandilli Rasathanesi tarafından canlı veriler ile paylaşılıyor. Meydana gelen son dakika depremler listesini sizler için haberimizde derledik. İşte 21 Temmuz Perşembe son depremler...

21 TEMMUZ 2022 AFAD SON DEPREMLER

21 TEMMUZ 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.07.21 07:17:51 38.5900 32.0607 6.3 -.- 2.2 -.- BUYUKOBA-ILGIN (KONYA) İlksel

2022.07.21 06:18:21 39.9378 27.3012 11.1 -.- 2.1 -.- SEYVAN-YENICE (CANAKKALE) İlksel

2022.07.21 04:21:08 40.7060 29.2363 14.4 -.- 2.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.07.21 04:08:22 37.9862 26.2077 3.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.07.21 02:37:27 38.5848 32.0433 4.7 -.- 1.5 -.- BUYUKOBA-ILGIN (KONYA) İlksel

2022.07.21 02:35:05 38.6035 32.0845 6.3 -.- 2.7 -.- SACIKARA-KADINHANI (KONYA) İlksel

2022.07.21 01:46:32 40.8195 31.3413 9.6 -.- 1.7 -.- SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel