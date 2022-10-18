Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli ve AFAD verileri ile güncel şekilde paylaşılıyor. Yaşanan son depremler araştırılırken güncel verileri haberimizde paylaştık. İşte 18 Ekim Salı son dakika depremler listesi...

18 EKİM 2022 AFAD SON DEPREMLER

18 EKİM 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.10.18 08:56:02 37.9035 27.2243 6.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.18 08:45:14 37.9005 27.2618 5.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.18 08:32:48 38.3205 39.0690 5.0 -.- 3.8 3.9 MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2022.10.18 08:18:06 37.9193 27.2580 16.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.18 07:36:30 37.9275 27.2177 4.6 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.18 07:30:54 37.9295 27.2408 4.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.18 07:28:28 37.9235 27.2178 5.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.18 07:19:21 37.9433 27.1937 3.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.18 07:12:02 37.9402 27.2077 8.0 -.- 3.1 3.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.18 07:06:56 37.9475 27.2088 2.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.18 07:03:43 37.9103 27.2378 5.4 -.- 3.3 3.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.18 06:31:20 38.3573 39.0748 5.0 -.- 4.1 4.0 DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.10.18 06:27:38 36.1275 29.0890 15.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.18 04:54:42 37.0790 28.4195 6.9 -.- 2.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.10.18 04:44:32 37.9233 27.2563 8.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.18 03:14:49 40.7017 32.8078 8.6 -.- 1.9 -.- KISAC-CERKES (CANKIRI) İlksel

2022.10.18 02:16:22 37.0010 35.9767 7.5 -.- 3.3 3.3 DOKUZTEKNE-CEYHAN (ADANA) İlksel

2022.10.18 02:09:27 37.0070 36.0218 9.7 -.- 2.3 -.- DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel