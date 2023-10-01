Türkiye genelinde ve çevresinde meydana gelen depremler Kandilli ve AFAD tarafından an bean paylaşılmaya devam ediyor. Paylaşılan son depremler listesi ile meydana gelen depremin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, tarihi ve saat bilgisi açıklık kazanmaktadır. İşte 1 Ekim son depremler listesi...