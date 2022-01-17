17 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin coğrafi yapısı itibarıyla deprem bölgesi olarak tanımlanması Türkiye'de yaşayan vatandaşların en büyük gündeminin her zaman deprem olmasına neden oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri "Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

AFAD SON DEPREMLER - 17 OCAK 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 17 OCAK 2022



Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.01.17 16:52:44 35.3785 25.2863 3.5 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.17 16:12:28 37.0657 27.3240 5.1 -.- 1.4 -.- YAKAKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2022.01.17 15:47:14 35.2983 25.2895 15.0 -.- 3.6 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.17 15:37:03 40.0213 24.3668 13.2 -.- 3.3 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.01.17 15:13:40 37.1173 28.4055 5.2 -.- 2.3 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.01.17 15:06:49 40.6715 27.4150 13.1 -.- 3.2 3.4 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.01.17 14:58:09 40.0680 24.4510 7.0 -.- 3.1 3.3 YUNANISTAN İlksel

2022.01.17 14:28:02 38.2913 38.9235 19.8 -.- 1.5 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.01.17 13:22:48 38.8753 26.7567 7.7 -.- 2.0 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.01.17 12:33:31 40.1102 24.4233 7.1 -.- 3.5 3.5 YUNANISTAN İlksel

2022.01.17 12:19:35 36.3327 28.8167 22.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.17 12:11:21 40.5377 35.5135 2.2 -.- 2.3 -.- DAGSARAY-MECITOZU (CORUM) İlksel

2022.01.17 11:51:04 40.0795 24.0147 58.1 -.- 3.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.01.17 11:46:05 39.9777 24.1193 26.0 -.- 3.5 3.4 YUNANISTAN İlksel

2022.01.17 11:42:06 40.0147 24.0400 34.9 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.01.17 10:51:59 37.5737 34.9702 5.0 -.- 1.2 -.- HAMIDIYE-POZANTI (ADANA) İlksel

2022.01.17 10:44:38 38.1805 25.5327 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.01.17 10:14:49 37.7183 35.1568 6.8 -.- 1.9 -.- ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE) İlksel

2022.01.17 09:50:39 40.8705 32.9995 7.9 -.- 1.5 -.- CALCIOREN-CERKES (CANKIRI) İlksel

2022.01.17 09:33:37 40.0022 24.2090 21.4 -.- 3.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.01.17 09:15:28 37.2912 37.2097 5.0 -.- 1.6 -.- KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.01.17 09:11:59 38.1302 34.3642 5.4 -.- 1.6 -.- KITRELI-CIFTLIK (NIGDE) İlksel

2022.01.17 08:45:02 38.7010 40.0800 5.0 -.- 1.7 -.- DAMLAPINARI-PALU (ELAZIG) İlksel

2022.01.17 07:26:16 40.0538 32.0763 10.6 -.- 2.5 -.- AKKAYA-AYAS (ANKARA) İlksel

2022.01.17 07:02:58 38.7525 31.2200 5.3 -.- 2.1 -.- BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.01.17 06:48:36 37.6220 26.9272 13.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.01.17 04:29:51 37.6992 25.9898 6.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.01.17 04:23:48 40.0523 23.8095 46.2 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.01.17 04:12:15 40.1143 24.4442 6.2 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.01.17 04:04:29 40.0800 24.4680 6.2 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.01.17 03:22:03 40.0065 23.8770 55.6 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.01.17 03:12:05 40.7948 27.5422 15.6 -.- 2.5 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.01.17 02:47:39 39.9827 24.3280 9.2 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.01.17 02:29:26 38.3937 27.2047 10.5 -.- 1.8 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.01.17 02:23:27 40.0253 24.4145 6.2 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.01.17 02:15:25 37.0683 28.4333 5.6 -.- 2.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.01.17 02:07:09 39.9817 24.3897 8.1 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.01.17 01:45:05 39.9505 24.1868 30.9 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.01.17 01:31:59 40.0135 24.4378 8.2 -.- 4.0 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.01.17 01:16:17 36.3548 28.7910 25.1 -.- 4.5 -.- AKDENIZ İlksel