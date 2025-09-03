Habertürk
        SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? En son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 3 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 3 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen son dakika depremlerini anlık olarak listeliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler, bu listeler aracılığıyla "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt buluyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 3 Eylül Çarşamba günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 11:40 Güncelleme: 03.09.2025 - 11:40
          Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün onlarca irili ufaklı deprem meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son depremler listesi ile tüm verilere ulaşabiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 3 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama ekranı…

          DEPREM Mİ OLDU?

          AFAD tarafoından paylaşılan verilere göre, saat 09:17'de Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi. 3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9.23 kilometre derinliğinde kaydedildi.

          Saat 10:55'te merkez üssü yine Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan bir sarsıntı kaydedildi. 3.5 büyüklüğündeki deprem, 10.0 kilometre derinlikte ölçüldü.

          3 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;

          2025-09-03 10:55:50 39.25389 28.03639 10.0 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-03 09:17:26 39.17778 28.18361 9.23 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
