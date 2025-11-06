Habertürk
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? En son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? 6 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 6 Kasım 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıyor. Bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi verilere 6 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 07:45 Güncelleme: 06.11.2025 - 07:45
        • 1

          Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye’de gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından raporlanıyor ve resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı…

        • 2

          DEPREM Mİ OLDU?

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07.40'a kadar büyüklükleri 0.8 ile 2.7 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.

          3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.

        • 3

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 4
        • 5
        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
