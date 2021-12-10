Coğrafi olarak deprem bölgesi olarak tanımlanan Türkiye'de en vatandaşın en büyük gündemi her zaman deprem oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri "Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?" sorusunu gündeme taşıdı. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı düzenli olarak deprem bilgilerini paylaşıyor.

AFAD SON DEPREMLER - 10 ARALIK

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Denizli - Buldan'da 10/12/2021 - 08:12:26'da meydana gelen 1.1 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 10 ARALIK

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.12.10 08:12:16 38.0888 29.3020 17.4 -.- 1.4 -.- SAZAK-CAL (DENIZLI) İlksel

2021.12.10 07:49:37 40.6710 30.5898 15.4 -.- 1.9 -.- HARMANLI-KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel

2021.12.10 07:39:13 38.0322 31.4413 5.2 -.- 1.2 -.- ARAK-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) İlksel

2021.12.10 06:23:50 36.4443 33.6812 22.4 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2021.12.10 06:18:26 40.1625 31.7077 9.8 -.- 1.2 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2021.12.10 03:00:32 34.4728 28.3547 80.4 -.- 3.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.10 01:47:33 35.1272 23.2717 72.2 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.10 01:08:59 35.2808 25.3245 5.4 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.10 00:37:00 35.0378 27.6247 79.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel