Ege bölgesinde yaşanan üst üste depremler sonrasında gündeme gelen depremler listesi sorgulamaları hız kazandı. Peki, deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde? İşte "Deprem mi oldu, nerede?" sorusunun yanıtı...
7 EYLÜL 2022 AFAD SON DEPREMLER
7 EYLÜL 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.09.07 09:40:01 40.0683 38.8317 6.7 -.- 2.0 -.- PERCEM-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2022.09.07 09:12:24 37.3873 36.0807 29.7 -.- 1.8 -.- SABAPLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.09.07 07:51:55 36.1398 28.2690 60.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2022.09.07 07:46:03 37.9598 27.1297 8.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.07 07:22:12 34.1945 33.5035 1.7 -.- 3.5 3.4 AKDENIZ İlksel
2022.09.07 06:22:03 36.9420 28.2595 5.1 -.- 1.1 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.09.07 05:41:23 38.9130 27.9080 6.5 -.- 1.6 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.09.07 04:32:45 36.8987 27.5167 3.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.09.07 03:56:13 37.8225 27.0113 7.5 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.07 03:54:22 40.0518 27.7818 5.3 -.- 1.4 -.- ALASAR-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.09.07 03:50:33 37.8133 27.1698 10.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.07 03:37:48 40.1512 27.3382 15.7 -.- 1.8 -.- ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.09.07 03:16:37 36.9112 31.6647 6.7 -.- 2.0 -.- HOCAKOY-AKSEKI (ANTALYA) İlksel
2022.09.07 02:56:39 37.9687 27.1637 9.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.07 02:46:50 38.3420 38.9290 20.1 -.- 2.3 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2022.09.07 02:38:43 37.9197 27.0953 11.7 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.07 02:22:45 37.1117 28.5123 8.2 -.- 1.6 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.07 02:21:30 39.1503 27.8397 5.0 -.- 1.4 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2022.09.07 02:10:21 40.7740 29.2587 12.6 -.- 1.8 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2022.09.07 01:50:18 35.0590 27.1757 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.09.07 00:30:08 38.1158 25.9078 1.3 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
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