Son dakika deprem mi oldu? 5 Nisan nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD - Kandilli son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan güncel son depremler listeleri gündemde. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 5 Nisan 2022 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER - 5 NİSAN 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 5 NİSAN 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.04.05 10:56:26 37.8462 26.8493 5.0 -.- 2.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.05 10:53:33 37.8223 26.8373 5.0 -.- 3.2 3.2 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.05 10:30:57 40.8010 27.9965 16.1 -.- 1.6 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI İlksel

2022.04.05 09:43:32 41.1303 43.9602 5.7 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel

2022.04.05 08:58:03 37.9302 26.7778 7.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.04.05 08:51:52 38.3637 38.7997 5.0 -.- 2.3 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel

2022.04.05 08:00:41 37.0075 28.4397 9.2 -.- 1.7 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.05 07:45:30 37.0078 28.6033 26.3 -.- 1.0 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2022.04.05 07:38:09 37.0028 28.3932 11.4 -.- 1.4 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.05 06:59:17 37.0310 28.4135 19.3 -.- 1.2 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.05 06:58:32 40.5960 27.7398 16.6 -.- 1.6 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

2022.04.05 06:47:01 39.6038 41.1818 40.2 -.- 1.2 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel

2022.04.05 06:33:18 37.8853 26.8920 5.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.05 06:24:08 39.1212 29.1203 5.4 -.- 1.6 -.- SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2022.04.05 06:23:30 37.6170 25.9273 16.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.04.05 06:17:50 37.8697 26.9342 13.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.05 05:49:11 39.1028 27.6095 5.3 -.- 1.8 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel

2022.04.05 04:42:12 40.7172 27.5083 12.8 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.04.05 04:12:03 39.0997 27.6415 3.2 -.- 1.9 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel

2022.04.05 03:58:27 37.0157 36.0785 4.8 -.- 1.1 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel

2022.04.05 03:41:26 39.0983 27.6195 6.4 -.- 2.2 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel

2022.04.05 03:18:27 37.0650 28.3827 4.3 -.- 1.1 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.05 02:27:39 39.7213 33.0388 4.5 -.- 1.2 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel

2022.04.05 02:26:45 36.0458 27.4520 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.05 02:21:28 39.4130 28.1415 8.5 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2022.04.05 01:34:57 40.5272 29.2603 1.9 -.- 1.1 -.- HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel

2022.04.05 01:31:11 39.0803 27.6370 2.1 -.- 1.9 -.- CIFTLIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2022.04.05 01:14:22 36.9978 28.3972 8.8 -.- 1.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.05 01:08:34 35.0968 25.2757 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.05 01:01:45 37.7908 27.0450 1.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.05 00:40:01 39.1110 27.6103 10.8 -.- 1.4 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel

2022.04.05 00:19:29 38.7462 40.0573 10.0 -.- 1.8 -.- SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel