Son dakika deprem mi oldu? 3 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ülkemiz genelinde gün içinde hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla anlık olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buldu. Son verilere göre; 3 Mart bugün sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi sallandı. İşte, 3 Mart 2024 Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...
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Türkiye'de, gün içinde bazıları hissedilmeyecek kadar küçük de olsa pek çok deprem yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen artçı ve bağımsız depremler anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilerek kamuoyu ile paylaşılıyor. Buna göre; son olarak Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. İşte, 3 Mart 2024 Pazar günü yaşanan son dakika depremler listesi...
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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 08:05'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.01 km olarak ölçüldü.
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ADIYAMAN 3.7 İLE SALLANDI
AFAD tarafından açıklanan verilere göre; saat 06:20'de Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 km olarak kaydedildi.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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