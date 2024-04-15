Gün içinde yurdumuzun hemen her şehrinde artçı ve bağımsız pek çok deprem meydana geliyor. Bu sarsıntıların pek çoğu hissedilmese de kimi depremlerin şiddeti vatandaşları endişelendiriyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler verilerini haberimizde derledik. İşte, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü meydana gelen son dakika deprem listesi...