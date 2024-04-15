Kahramanmaraş ve Akdeniz'de deprem! 15 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem verileri yakından takip edilmeye devam ediyor. Türkiye'de meydana gelen güncel son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Gün içinde yaşanan kimi şiddetli, kimisi hafif sarsıntıların ardından ise "Az önce deprem oldu mu, en son nerede oldu?" sorusu gündeme geliyor. İşte, 15 Nisan 2024 Pazartesi yurdumuzda kaydedilen son depremler...
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Gün içinde yurdumuzun hemen her şehrinde artçı ve bağımsız pek çok deprem meydana geliyor. Bu sarsıntıların pek çoğu hissedilmese de kimi depremlerin şiddeti vatandaşları endişelendiriyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler verilerini haberimizde derledik. İşte, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü meydana gelen son dakika deprem listesi...
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KAHRAMANMARAŞ 2.6 İLE SALLANDI!
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 06:28'te Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.03 KM olarak kaydedildi.
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AKDENİZ AÇIKLARINDA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 05.35'te Hatay'ın Samandağ ilçesine 1.93 km uzaklığında Akdeniz açıklarında Antakya Körfezi'nde 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.8 km olarak ölçüldü.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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