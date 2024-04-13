Türkiye'de her gün, hissedilmeyen küçük sarsıntılardan bazıları dahil olmak üzere birçok deprem meydana gelmektedir. Ülke genelindeki artçı ve bağımsız depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sürekli olarak kayıt altına alınmakta ve halkla paylaşılmaktadır. İşte 13 Nisan Cumartesi günü gerçekleşen son depremlerin listesi...