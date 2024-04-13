Deprem mi oldu? 13 Nisan 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle deprem listesi
Son dakika deprem haberleri, sarsıntıları hisseden vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Ülkemizde gün boyunca yaşanan son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmaları sayesinde anında kamuoyuyla paylaşılıyor. "Az önce deprem oldu mu, en son nerede oldu?" soruları, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listeleriyle yanıtlanıyor. En son verilere göre; 13 Nisan'da, bugünün sabah saatlerinde Ege Denizi'nde bir sarsıntı meydana geldi. İşte, 13 Nisan 2024 Cumartesi günü Türkiye'de kaydedilen son depremler...
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Türkiye'de her gün, hissedilmeyen küçük sarsıntılardan bazıları dahil olmak üzere birçok deprem meydana gelmektedir. Ülke genelindeki artçı ve bağımsız depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sürekli olarak kayıt altına alınmakta ve halkla paylaşılmaktadır. İşte 13 Nisan Cumartesi günü gerçekleşen son depremlerin listesi...
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EGE DENİZİ'NDE DEPREM!
Günün erken saatlerinde 05:23'te Ege Denizi açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD verilerine göre 4.5 olarak kaydedildi. Ardından 06:14 sularında ise 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
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GAZİANTEP SINIRI SALLANDI
Günün ilk saatlerinde 01:54'de Gaziantep Karkamış ve Suriye Halep'te hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 3.9 olarak bildirildi.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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