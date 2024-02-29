Az önce deprem mi oldu, nerede? 1 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yurt genelinde yaşanan sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları araştırması sıklaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Türkiye'de meydana gelen depremlerin büyüklüğü belli oldu. Paylaşılan verilere göre son olarak; Adana Kozan sallandı. İşte, 1 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri...
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Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde pek çok artçı ve bağımsız depremler meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılar sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem listesi kontrol ediliyor. Ülkenin deprem riski altındaki bölgelerinde sıklıkla hissedilen son depremler listesini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 1 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi...
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ADANA'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 07:22'de Adana'nın Kozan ilçesinde 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.02 olarak ölçüldü.
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MUĞLA 2.5 İLE SALLANDI!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre; saat 05:49'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 9.58 olarak kaydedildi.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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