Son dakika deprem! Malatya'da üst üste depremler! 13 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler

Türkiye bir kez daha deprem haberleriyle endişelendi. Son olarak Malatya'da üst üste meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlar; deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu ve AFAD son depremler listesi aramaları yapıyor. İşte, gün itibariyle son deprem haberlerine ilişkin bilgiler...