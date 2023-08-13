Son dakika deprem! Malatya'da üst üste depremler! 13 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler
Aktif fay hatları üzerine yer alan Türkiye'de deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi. Ülkemizi derinden üzen 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerimizden biri olan Malatya'da üst üste depremler meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenen son depremler haritası...
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Türkiye bir kez daha deprem haberleriyle endişelendi. Son olarak Malatya'da üst üste meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlar; deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu ve AFAD son depremler listesi aramaları yapıyor. İşte, gün itibariyle son deprem haberlerine ilişkin bilgiler...
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MALATYA'DA DEPREMLER GÜN BOYU DEVAM ETTİ!
12 Ağustos Cumartesi günü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 18.18’de 4.2 büyüklüğünde ve 9.13 KM derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.
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MALATYA'DA 4.8 VE 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER
AFAD verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezli 4.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD, depremin 6.35 km derinlikte gerçekleştiğini bildirirken büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Deprem, Malatya'nın birçok ilçesinden hissedildi.
4.8'lik depremin hemen ardından saat 16.40'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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13 AĞUSTOS 2023 KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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