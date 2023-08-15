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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM! Malatya'da peş peşe depremler! 15 Ağustos 2023 Salı AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Malatya'da peş peşe deprem! İşte 15 Ağustos son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Malatya'da meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 15 Ağustos Salı günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 19:28
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        • 1

          Son dakika deprem listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 15 Ağustos Salı son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

          SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          MALATYA'DA DEPREM!

          Malatya Yeşilyurt'ta 00.36'da 3.0 büyüklüğünde, saat 05.11'de ise 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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