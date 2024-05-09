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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM: Malatya'da deprem! 9 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Malatya'da deprem! 9 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Yurt genelinde sıklıkla hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla anbean kamuoyuna duyuruyor. Son verilere göre; 9 Mayıs bugün sabah saatlerinde Malatya'nın Darende ilçesi sallandı. İşte, 9 Mayıs 2024 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorularının yanıtları haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 08:02 Güncelleme: 09.05.2024 - 08:02
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        • 1

          Türkiye genelinde meydana gelen son depremler gündemdeki yerini koruyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriler ile son dakika deprem verileri belli oluyor. Buna göre; son olarak Malatya'nın Darende ilçesi sallandı. İşte, 9 Mayıs 2024 Perşembe tarihli yurt genelinde yaşanan son dakika depremler listesi...

        • 2

          MALATYA'DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:53'te Malatya'nın Darende ilçesinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

        • 3

          TUNCELİ PÜLÜMÜR SALLANDI!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 1.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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