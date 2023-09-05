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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM! Malatya'da deprem! 5 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Malatya'da deprem! 5 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, Kandilli ve AFAD tarafından her gün son dakika olarak paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak Malatya'nın Akçadağ ilçesinde gerçekleşen 3.1 büyüklüğünde deprem, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesini gündeme getirdi. İşte 5 Eylül 2023 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 18:43 Güncelleme: 05.09.2023 - 18:43
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        • 1

          Meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli tarafından anbean, canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla depremin yaşandığı Türkiye'de, her gün farklı noktalardan deprem haberi geliyor. Bu kapsamda AFAD, Kandilli Rasathanesi depremin; merkez üssünü, saatini, büyüklüğü ve derinliği bilgisini sitesi üzerinden erişime sunuyor. İşte 5 Eylül 2023 son dakika yaşanan depremler...

        • 2

          MALATYA'DA DEPREM!

          Malatya Akçadağ'da saat 13.11'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          KAYSERİ SARIZ SALLANDI

          Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre saat 03:13'te Kayseri Sarız'da deprem meydana geldi.

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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