Malatya'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi 3 Ağustos
Malatya 4.3 büyüklüğünde sarsıldı. Pötürge ilçesi merkezli depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmazken deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem sonrası ise gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. İşte Kandilli ve AFAD son depremler 3 Ağustos listesi...
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AFAD ve Kandilli son depremler 3 Ağustos listesi Maltya Pötürge'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca "Nerede deprem oldu?" sorusunun cevabı da merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte Kandilli ve AFAD son depremler 3 Ağustos listesi...
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MALATYA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.03'te merkez üssü Malatya'nın Pötürge ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7.04 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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ERZURUM VE KONYA'DA KORKUTAN DEPREMLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan, saat 18.06'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının 7,24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Merak edenler için güncel son depremler AFAD ve Kandilli tablosunu haberimizde derledik. İşte 2 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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