Son depremler tablosu

İstanbul, geçtiğimiz Cumartesi günü 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaşanan sarsıntı sonrasında gözler Kandilli ve AFAD son depremler tablosuna çevrildi. Merak edenler için son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte güncel 25 Haziran Kandilli ve AFAD depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 25 HAZİRAN