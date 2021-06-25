Son depremler tablosu

İstanbul, geçtiğimiz Cumartesi günü 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaşanan sarsıntı sonrasında gözler Kandilli ve AFAD son depremler tablosuna çevrildi. Merak edenler için son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte güncel 25 Haziran Kandilli ve AFAD depremler tablosu...
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 25 HAZİRAN
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.06.25 09:44:51 36.2897 27.1438 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 09:40:06 36.3783 27.0642 6.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.25 08:32:10 35.3133 30.3888 12.5 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.25 08:24:19 39.5853 26.0188 7.6 -.- 2.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.25 08:23:58 36.2212 27.2632 11.6 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 07:52:50 36.2843 27.1165 8.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.25 07:51:48 36.4467 27.0748 5.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 07:39:48 36.3507 27.0993 9.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 07:21:01 34.7660 25.5515 24.9 -.- 3.1 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 07:16:28 36.3828 27.0883 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 06:58:23 39.2052 40.9328 5.0 -.- 2.1 -.- YENIKOY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2021.06.25 06:55:42 41.2687 43.9015 3.4 -.- 2.2 -.- GURCISTAN İlksel 2021.06.25 06:55:39 36.2447 27.0378 8.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.25 06:54:14 41.1340 43.9932 9.4 -.- 2.5 -.- AZERBAYCAN İlksel 2021.06.25 06:51:27 36.5663 29.1172 18.0 -.- 1.0 -.- KECILER-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2021.06.25 06:23:18 36.2902 27.0522 23.7 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.25 06:00:40 36.4660 28.9582 18.1 -.- 1.7 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 05:51:21 36.2828 27.1393 21.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.25 05:32:12 36.0745 27.1705 2.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.25 05:24:05 36.3820 27.1025 5.2 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 05:13:16 39.6180 32.9018 12.3 -.- 1.1 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel 2021.06.25 05:11:45 37.5758 27.1947 7.0 -.- 1.9 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN) İlksel 2021.06.25 05:09:23 38.0513 27.0987 18.5 -.- 1.3 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel 2021.06.25 05:02:12 37.8550 26.8645 9.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.25 04:43:47 37.9053 27.1455 5.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.25 04:42:54 36.3682 27.0763 5.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.25 04:19:39 36.4058 27.1715 23.6 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 04:08:47 36.8415 28.3738 4.2 -.- 1.0 -.- ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2021.06.25 03:58:11 36.4308 27.0453 10.2 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 03:56:14 36.3555 27.0732 5.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.25 03:53:32 36.3503 27.1025 15.6 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 03:34:57 36.3675 27.0883 4.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 03:27:00 36.4193 27.0127 8.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.25 03:23:46 36.3592 27.0938 11.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 03:18:18 36.3578 27.0912 14.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 02:58:31 36.2537 27.1453 23.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.25 02:54:07 36.3647 27.1038 10.3 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 02:51:24 36.4367 27.1585 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 02:40:09 37.8813 27.1255 12.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.25 02:39:52 35.1588 25.2397 5.7 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 02:38:10 36.3507 27.1160 10.9 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 02:32:28 36.4150 27.0963 5.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 02:05:02 36.4453 27.0918 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 01:48:59 36.4198 27.1293 7.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 01:41:13 39.0628 27.3282 7.5 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-KINIK (IZMIR) İlksel 2021.06.25 01:36:13 36.3630 27.0702 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.25 01:13:56 36.2348 27.0650 3.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.25 01:03:51 36.3928 27.0720 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 01:00:58 36.4297 27.1693 12.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 00:19:14 36.3668 27.1737 11.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 00:17:38 36.2675 27.1583 19.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 00:14:54 36.2633 27.1693 15.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.25 00:04:01 36.3398 27.1407 14.8 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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