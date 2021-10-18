Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 18 Ekim Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....
AFAD SON DEPREMLER - 18 EKİM 2021
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 18 EKİM 2021
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.10.18 08:32:27 37.7213 26.9848 19.9 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.18 08:16:18 40.8418 31.5172 10.9 -.- 1.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2021.10.18 07:20:57 40.0045 28.1900 9.3 -.- 1.7 -.- YAHYAKOY-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2021.10.18 05:27:43 35.1080 28.8957 85.9 -.- 3.6 3.5 AKDENIZ İlksel
2021.10.18 05:15:08 36.5907 27.0330 26.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.18 05:07:18 39.4290 32.9867 6.1 -.- 1.4 -.- KOCYAYLA-BALA (ANKARA) İlksel
2021.10.18 04:54:09 39.1382 36.0408 2.1 -.- 1.4 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.10.18 04:43:05 36.4615 27.2207 5.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.18 04:00:05 41.4972 44.1463 5.0 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel
2021.10.18 03:52:47 36.3762 27.2207 25.4 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.18 03:28:23 41.2588 43.9985 8.5 -.- 2.1 -.- GURCISTAN İlksel
2021.10.18 03:28:02 38.9643 26.1732 10.3 -.- 3.6 3.6 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.18 03:17:49 39.3025 27.8897 9.3 -.- 3.1 3.0 FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.10.18 03:03:00 37.1008 27.8787 30.4 -.- 1.2 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.10.18 02:52:37 38.7103 34.1252 5.7 -.- 1.3 -.- BALCI-ORTAKOY (AKSARAY) İlksel
2021.10.18 02:37:11 36.6095 27.1260 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.18 02:33:31 38.1060 25.9093 8.7 -.- 1.4 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.18 02:11:18 36.5985 27.4003 16.6 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.18 02:06:25 36.5623 27.3983 16.3 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.18 02:05:46 41.0752 43.8607 7.4 -.- 2.5 -.- ERMENISTAN İlksel
2021.10.18 01:57:35 37.0418 28.3612 23.8 -.- 0.7 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2021.10.18 01:03:50 36.2600 27.0867 10.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.18 00:19:56 38.4255 44.3782 5.0 -.- 2.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
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