11 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar, yurt genelinde süren sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde derledik. İşte 11 Eylül Pazartesi günü yaşanan depremler...
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Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 11 Eylül Pazartesi son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...
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ADANA KOZAN'DA DEPREM!
AFAD verisi ile saat 02.59'da 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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