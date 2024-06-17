Aktif fayları üzerinde yer alan Türkiye'de gün içerisinde birçok sarsıntı yaşanıyor. Depremlerin büyüklükleri, merkez üsleri ve derinlikleri gibi detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar için "Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 17 Haziran 2024 Cuma günü yaşanan son dakika depremler listesi...