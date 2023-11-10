Son dakika deprem haberleri... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. 7 Kasım Salı akşamı Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem İstanbul dahil çevre illerde de endişeye sebep olmuştu. Son olarak Akdeniz açıklarında deprem yaşandı. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 10 Kasım Cuma son dakika depremleri hakkında bilgiler...

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