Konya ve Malatya'da peş peşe deprem! 8 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Konya ve Malatya ilinde yaşanan depremler, Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini gündeme getirdi. Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla yer altı sarsıntıları yaşanmaktadır. Deprem olduğunu düşünenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" gibi soruların yanıtını aramaya başladı. İşte 8 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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Son dakika yaşanan depremler günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Deprem kuşağında yer Türkiye'de artçı sarsıntı ve depremler yaşanmaya devam ediyor. Her gün olduğu gibi bugün de Kandilli ve AFAD son depremler listesini paylaştı. Yurt genelinde yaşanan son depremleri haberimizde derledik. İşte 8 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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MALATYA'DA DEPREM!
8 Ağustos saat 17.58'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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KONYA'DA DEPREM!
8 Ağustos saat 16.09'da Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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