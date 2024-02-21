Yurdumuzda yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, ülke genelinde meydana gelen depremlerin ardından yakından takip ediliyor. İşte, 21 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem verileri...