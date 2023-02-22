Deprem, Kahramanmaraş'ta mahalleyi ikiye böldü!

AA

Kahramanmaraş'ta, depremlerin ardından oluşan yarık nedeniyle Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi ikiye bölündü. AA'da yer alan habere göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Dulkadiroğlu ilçesindeki Çiğli Mahallesi'nden geçen fay hattının üzerindeki alanda yarık oluştu. Yaklaşık 2 metre eninde, 500 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğindeki yarığın mahalleyi ve tarlaları ikiye böldüğü görüldü. Mahalle sakinlerinden Mehmet Ünlügedik, depremin ardından evlerinden çıkabilenlerin kendilerini can havliyle açık alana attıklarını söyledi.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Köyde enkaz altında kalan 5 kişiyi kendi imkanlarıyla çıkardıklarını dile getiren Ünlügedik, "Depremde mahallede 19 kişi vefat etti, imkanımız olsaydı bu sayı 7-8'e kadar düşebilirdi." dedi. Yazın nüfusun 2 bin 500'e çıktığı mahallede 350 hanenin bulunduğunu, 60 evin, sakinleri yurt dışında yaşadığı için boş olduğunu belirten Ünlügedik, evlerin yarısından çoğunun yıkıldığını ifade etti.

KAYALAR YOLLARA SAVRULDU Mahalleye gelerek yarığı inceleyen yetkililerin bölgenin yaklaşık 4 metre kaydığı bilgisini verdiğini aktaran Ünlügedik, "Yerimizi, yurdumuzu terk etmeyiz. Bu evleri yıkacağız, Allah'ın izniyle yerlerine yenisini yapacağız ama depreme dayanıklı evler olacak." dedi. Dulkadiroğlu ilçesi Kocalar Mahallesi'ne giden kara yolunda da çatlaklar oluştuğu, kayaların depremin etkisiyle yola yuvarlandığı gözlendi.