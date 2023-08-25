Kahramanmaraş'ta deprem! 24 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Türkiye genelinde yaşanan depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesini gündeme getirdi. Bu kapsamda AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin boyutunu ve derinliğinin detaylarını kendi internet sitesi üzerinden paylaştı. İşte 24 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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Son dakika yaşanan depremler an bean, canlı olarak Kandilli ve AFAD tarafından erişime sunuluyor. Bu bağlamda Kayseri ve Malatya ilinde yaşanan depremin boyutu Kandilli ve AFAD tarafından açıklandı. Deprem olduğunu hissedenler, "Az önce depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?" Sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Ağustos Perşembe son dakika yaşanan depremler...
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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
24 Ağustos Perşembe günü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.53’te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.33 kilometre olarak ölçüldü.
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KAYSERİ'DE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 22 Ağustos 2023 Salı günü Kayseri ili Sarız ilçesinde saat 13.17'de bir deprem meydana geldiği duyurdu.
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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre 24 Ağustos Perşembe günü saat 05:41'de Kahramanmaraş Göksun'da 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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