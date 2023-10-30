AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Türkiye geneli ve çevresinde meydana gelen depremler Kandilli ve AFAD tarafından anlık olarak yayımlanmaya devam ediyor. Deprem olduğunu düşünenler, depremin büyüklüğünü, merkez üssünü, derinliğini, tarihi ve saatini yayınlanan son depremler listesinden öğrenebiliyor. İşte 30 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi...