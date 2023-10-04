Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM: Kahramanmaraş'ta deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede? 4 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kahramanmaraş'ta deprem! 4 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar, yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 4 Ekim Çarşamba günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 07:49 Güncelleme: 04.10.2023 - 07:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 4 Ekim Çarşamba son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

          SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

          Kandilli verisi ile Kahramanmaraş'ta saat 04.10'da 3.2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

          AFAD verisi ile Kahramanmaraş'ta 3 Ekim Salı günü saat 11.52'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          SİİRT'TE DEPREM

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 3 Ekim 2023 Salı günü saat 14:04'te Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3 bölgeye uyarı! Türkiye'nin doğusu yağmurlu
        3 bölgeye uyarı! Türkiye'nin doğusu yağmurlu
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!
        Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!
        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        ABD’den uzay çöpüne ilk para cezası
        ABD’den uzay çöpüne ilk para cezası
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Annesini öldürüp not bıraktı
        Annesini öldürüp not bıraktı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        40 gün sonra yakalandı
        40 gün sonra yakalandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Habertürk Anasayfa