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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM: Kahramanmaraş'ta deprem! 25 Ağustos az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

        Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem! İşte 25 Ağustos son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen sarsıntı sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 25 Ağustos Cuma günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 15:50 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:50
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        • 1

          Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 25 Ağustos Cuma son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

          SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ PEŞ PEŞE SALLANDI!

          25 Ağustos Cuma günü saat 07.22'de 3.5 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

          24 Ağustos Perşembe günü ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.53’te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.33 kilometre olarak ölçüldü.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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