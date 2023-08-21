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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM! İzmir ve Kahramanmaraş'ta deprem! 21 Ağustos 2023 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

        İzmir ve Kahramanmaraş'ta deprem! 21 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.54'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan bu deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan son depremler listesini gündeme getirdi. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 21 Ağustos 2023 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 19:00
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        • 1

          Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, farklı il ve ilçelerde artçı sarsıntı ve depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İzmir ve Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan son depremler listesini gündeme getirdi. Deprem olduğunu düşünenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte 21 Ağustos son dakika depremler listesi...

        • 2

          MUĞLA'DA DEPREM!

          Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 18.45'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        • 3

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

          Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

          İZMİR'DE DEPREM!

          Ege Denizi İzmir açıklarında saat 01.24'te Richter ölçeğine göre yerin 8.5 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 4
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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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