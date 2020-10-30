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Son dakika deprem... İzmir deprem görüntüleri kameralara yansıdı! İzmir'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yüksek katlıı bir binanın yıkılma anı görüntülendi. Depremin ardından İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çöken binaların olduğu ve enkaz altında kalan vatandaşların olduğu gelen bilgiler arasında.

SEFERİHİSAR'DA DENİZ TAŞTI

Deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. Seferihisar'da denizin yükseldiği öğrenildi.

BUCA VE BAYRAKLI İLÇELERİNDE ÇÖKEN BİNALAR VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun" dedi.