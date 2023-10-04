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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM: Hatay'da korkutan deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 4 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Hatay'da deprem! 4 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar, yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 4 Ekim Çarşamba günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 11:50 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:50
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        • 1

          Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 4 Ekim Çarşamba son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

          SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          HATAY'DA DEPREM

          Hatay'da saat 10.58'de 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı.

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

          Kandilli verisi ile Kahramanmaraş'ta saat 04.10'da 3.2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

          AFAD verisi ile Kahramanmaraş'ta 3 Ekim Salı günü saat 11.52'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          SİİRT'TE DEPREM

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 3 Ekim 2023 Salı günü saat 14:04'te Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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