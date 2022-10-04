Son dakika deprem haberleri, dün gece Marmara Denizi'nde meydana gelen 3,1'lik depremin ardından merakla takip ediliyor. Deprem her ne kadar hissedilmese de ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den gelen uyarı sonrası yakından izleniyor.

İşte Prof. Dr. Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı uyarı:

Beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli!

İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen son depremler tablosu:

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.10.04 07:24:43 40.8057 42.8037 16.6 -.- 2.5 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.10.04 07:02:48 37.9667 27.1472 3.9 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.04 06:48:21 40.8628 28.4268 20.4 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2022.10.04 05:44:46 38.7000 43.1718 5.0 -.- 2.0 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2022.10.04 05:08:49 40.4743 27.5852 16.7 -.- 2.0 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel

2022.10.04 04:45:11 37.1008 28.4342 7.0 -.- 1.6 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.10.04 04:11:14 39.4433 26.2565 7.9 -.- 2.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.04 03:07:18 37.4143 33.8035 5.0 -.- 2.4 -.- AGIZBOGAZ-AYRANCI (KARAMAN) İlksel

2022.10.04 01:57:49 40.8583 28.4295 19.2 -.- 3.1 3.1 MARMARA DENIZI İlksel

2022.10.04 00:17:02 34.8368 33.6135 24.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.04 00:16:04 40.8033 42.8017 2.6 -.- 1.5 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.10.03 23:37:43 36.3695 23.7525 5.9 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.10.03 22:48:22 40.8107 42.7708 12.2 -.- 2.4 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.10.03 21:57:08 38.2860 41.3743 12.5 -.- 2.0 -.- KILIMLI-SASON (BATMAN) İlksel

2022.10.03 20:54:56 40.8128 42.7970 14.2 -.- 1.6 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.10.03 20:50:07 38.1833 29.7483 5.0 -.- 1.1 -.- BEKIRLI-CIVRIL (DENIZLI) İlksel

2022.10.03 20:11:17 36.2167 35.8415 8.4 -.- 1.9 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel

2022.10.03 19:45:46 37.1155 28.6692 9.8 -.- 1.6 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.10.03 19:29:43 40.8630 42.8410 5.0 -.- 2.1 -.- COBANKOY-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.10.03 19:20:05 39.9403 25.7943 10.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.10.03 19:07:00 34.9108 24.8167 16.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.10.03 19:06:02 40.7820 42.7467 3.8 -.- 2.1 -.- KUYTUCA-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.10.03 19:03:38 40.8072 42.8350 4.1 -.- 1.4 -.- ESENYAYLA-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.10.03 19:02:05 40.8940 42.7698 4.3 -.- 1.7 -.- ARPASEN-GOLE (ARDAHAN) İlksel