Son dakika deprem haberleri, dün gece Marmara Denizi'nde meydana gelen 3,1'lik depremin ardından merakla takip ediliyor. Deprem her ne kadar hissedilmese de ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den gelen uyarı sonrası yakından izleniyor.
İşte Prof. Dr. Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı uyarı:
Beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli!
İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen son depremler tablosu:
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.10.04 07:24:43 40.8057 42.8037 16.6 -.- 2.5 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.04 07:02:48 37.9667 27.1472 3.9 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.04 06:48:21 40.8628 28.4268 20.4 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.10.04 05:44:46 38.7000 43.1718 5.0 -.- 2.0 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2022.10.04 05:08:49 40.4743 27.5852 16.7 -.- 2.0 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2022.10.04 04:45:11 37.1008 28.4342 7.0 -.- 1.6 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.10.04 04:11:14 39.4433 26.2565 7.9 -.- 2.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.04 03:07:18 37.4143 33.8035 5.0 -.- 2.4 -.- AGIZBOGAZ-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2022.10.04 01:57:49 40.8583 28.4295 19.2 -.- 3.1 3.1 MARMARA DENIZI İlksel
2022.10.04 00:17:02 34.8368 33.6135 24.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.10.04 00:16:04 40.8033 42.8017 2.6 -.- 1.5 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.03 23:37:43 36.3695 23.7525 5.9 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.10.03 22:48:22 40.8107 42.7708 12.2 -.- 2.4 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.03 21:57:08 38.2860 41.3743 12.5 -.- 2.0 -.- KILIMLI-SASON (BATMAN) İlksel
2022.10.03 20:54:56 40.8128 42.7970 14.2 -.- 1.6 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.03 20:50:07 38.1833 29.7483 5.0 -.- 1.1 -.- BEKIRLI-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2022.10.03 20:11:17 36.2167 35.8415 8.4 -.- 1.9 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2022.10.03 19:45:46 37.1155 28.6692 9.8 -.- 1.6 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.10.03 19:29:43 40.8630 42.8410 5.0 -.- 2.1 -.- COBANKOY-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.03 19:20:05 39.9403 25.7943 10.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.10.03 19:07:00 34.9108 24.8167 16.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.03 19:06:02 40.7820 42.7467 3.8 -.- 2.1 -.- KUYTUCA-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.03 19:03:38 40.8072 42.8350 4.1 -.- 1.4 -.- ESENYAYLA-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.03 19:02:05 40.8940 42.7698 4.3 -.- 1.7 -.- ARPASEN-GOLE (ARDAHAN) İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!