Bingöl'de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayanlar hissedilen sarsıntılar sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Yaşanan sarsıntı sonrasında gözler Kandilli ve AFAD son depremler tablosuna çevrildi. Merak edenler için son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte güncel 3 Temmuz Kandilli ve AFAD depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 3 TEMMUZ