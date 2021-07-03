Bingöl'de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayanlar hissedilen sarsıntılar sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Yaşanan sarsıntı sonrasında gözler Kandilli ve AFAD son depremler tablosuna çevrildi. Merak edenler için son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte güncel 3 Temmuz Kandilli ve AFAD depremler tablosu...
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 3 TEMMUZ
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.07.03 11:18:52 37.8687 26.9903 16.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.03 10:20:34 38.9453 30.0730 12.2 -.- 2.5 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.07.03 10:17:16 39.8702 28.8945 0.0 -.- 2.0 -.- YESILLER-ORHANELI (BURSA) İlksel
2021.07.03 10:13:26 37.8758 34.6158 10.0 -.- 1.5 -.- SAZLICA-(NIGDE) İlksel
2021.07.03 10:01:46 38.6415 27.2768 8.1 -.- 2.2 -.- AKGEDIK-(MANISA) İlksel
2021.07.03 09:05:23 40.6292 30.8880 13.0 -.- 1.7 -.- AVDULLAR-MUDURNU (BOLU) İlksel
2021.07.03 08:07:30 36.3708 27.0610 8.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.03 07:51:26 36.3235 27.2025 24.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.03 07:47:15 37.7900 26.8062 5.7 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.03 07:11:22 36.2520 27.1922 23.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.03 04:44:14 36.3453 27.1782 11.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.03 04:25:22 38.1408 38.4663 2.0 -.- 2.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2021.07.03 02:38:26 40.2873 36.3820 5.3 -.- 2.0 -.- GUZELDERE-(TOKAT) İlksel
2021.07.03 02:28:48 39.2773 40.3552 1.7 -.- 1.7 -.- DURANLAR-KIGI (BINGOL) İlksel
2021.07.03 02:08:14 37.8990 27.1007 8.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.03 02:07:09 35.9682 29.4403 7.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.03 02:01:57 36.3643 27.2432 5.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.03 01:50:39 37.9302 27.4518 7.8 -.- 1.3 -.- SIRINCE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2021.07.03 01:38:57 36.3277 27.1803 25.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.03 00:50:42 37.0113 28.4660 17.2 -.- 1.5 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2021.07.03 00:50:04 38.0377 27.1852 11.3 -.- 1.7 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.07.03 00:36:49 36.2372 27.0310 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.03 00:15:49 36.3433 27.0303 9.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.03 00:06:16 36.3447 27.2015 22.7 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 23:30:05 35.1828 25.2382 14.6 -.- 3.6 3.7 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 23:10:36 39.5338 36.5795 14.4 -.- 2.8 -.- BUYUKYUREGIL-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2021.07.02 22:46:06 35.1223 25.2313 10.6 -.- 4.1 4.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 22:16:13 39.6025 25.8377 17.8 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.02 22:08:00 36.3498 27.1112 20.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 21:52:10 36.8432 36.5832 11.1 -.- 2.8 -.- CINARBASI-HASSA (HATAY) İlksel
2021.07.02 21:02:15 37.9263 27.2597 13.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.02 17:15:35 38.3172 38.6477 8.9 -.- 2.2 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2021.07.02 17:00:54 39.2313 40.1887 1.2 -.- 2.7 -.- GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2021.07.02 13:01:54 39.9037 28.8168 0.0 -.- 2.2 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) İlksel
2021.07.02 12:39:15 38.5072 39.0693 17.7 -.- 2.1 -.- TEMURKOY-(ELAZIG) İlksel
2021.07.02 12:13:00 36.2850 27.0637 16.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.02 11:53:50 38.0287 27.1775 5.3 -.- 2.5 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.07.02 11:11:36 39.0905 37.4573 18.8 -.- 1.9 -.- SARIPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel
2021.07.02 10:40:21 37.9960 27.2230 29.3 -.- 1.7 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.07.02 10:31:32 36.2882 27.0570 23.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
İlksel
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