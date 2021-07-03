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Son dakika deprem haberleri: Kandilli ve AFAD son depremler listesi - 3 Haziran

Son dakika deprem haberleri... AFAD ve Kandilli son dakika depremler tablosu, hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle hissedilen sarsıntılar sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte son dakika deprem haberleri

03.07.2021 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem haberleri: Kandilli ve AFAD son depremler listesi - 3 Haziran

Bingöl'de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayanlar hissedilen sarsıntılar sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Yaşanan sarsıntı sonrasında gözler Kandilli ve AFAD son depremler tablosuna çevrildi. Merak edenler için son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte güncel 3 Temmuz Kandilli ve AFAD depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 3 TEMMUZ

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.07.03 11:18:52  37.8687   26.9903       16.4      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.03 10:20:34  38.9453   30.0730       12.2      -.-  2.5  -.-   ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA)                İlksel
2021.07.03 10:17:16  39.8702   28.8945        0.0      -.-  2.0  -.-   YESILLER-ORHANELI (BURSA)                         İlksel
2021.07.03 10:13:26  37.8758   34.6158       10.0      -.-  1.5  -.-   SAZLICA-(NIGDE)                                   İlksel
2021.07.03 10:01:46  38.6415   27.2768        8.1      -.-  2.2  -.-   AKGEDIK-(MANISA)                                  İlksel
2021.07.03 09:05:23  40.6292   30.8880       13.0      -.-  1.7  -.-   AVDULLAR-MUDURNU (BOLU)                           İlksel
2021.07.03 08:07:30  36.3708   27.0610        8.4      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.03 07:51:26  36.3235   27.2025       24.5      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.03 07:47:15  37.7900   26.8062        5.7      -.-  1.9  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.07.03 07:11:22  36.2520   27.1922       23.5      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.03 04:44:14  36.3453   27.1782       11.3      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.03 04:25:22  38.1408   38.4663        2.0      -.-  2.8  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2021.07.03 02:38:26  40.2873   36.3820        5.3      -.-  2.0  -.-   GUZELDERE-(TOKAT)                                 İlksel
2021.07.03 02:28:48  39.2773   40.3552        1.7      -.-  1.7  -.-   DURANLAR-KIGI (BINGOL)                            İlksel
2021.07.03 02:08:14  37.8990   27.1007        8.5      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.03 02:07:09  35.9682   29.4403        7.0      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.03 02:01:57  36.3643   27.2432        5.4      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.03 01:50:39  37.9302   27.4518        7.8      -.-  1.3  -.-   SIRINCE-SELCUK (IZMIR)                            İlksel
2021.07.03 01:38:57  36.3277   27.1803       25.1      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.03 00:50:42  37.0113   28.4660       17.2      -.-  1.5  -.-   KIZILYAKA-ULA (MUGLA)                             İlksel
2021.07.03 00:50:04  38.0377   27.1852       11.3      -.-  1.7  -.-   CILE-MENDERES (IZMIR)                             İlksel
2021.07.03 00:36:49  36.2372   27.0310        5.0      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.03 00:15:49  36.3433   27.0303        9.0      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.03 00:06:16  36.3447   27.2015       22.7      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.02 23:30:05  35.1828   25.2382       14.6      -.-  3.6  3.7   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.07.02 23:10:36  39.5338   36.5795       14.4      -.-  2.8  -.-   BUYUKYUREGIL-SARKISLA (SIVAS)                     İlksel
2021.07.02 22:46:06  35.1223   25.2313       10.6      -.-  4.1  4.1   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.07.02 22:16:13  39.6025   25.8377       17.8      -.-  1.6  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2021.07.02 22:08:00  36.3498   27.1112       20.6      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.02 21:52:10  36.8432   36.5832       11.1      -.-  2.8  -.-   CINARBASI-HASSA (HATAY)                           İlksel
2021.07.02 21:02:15  37.9263   27.2597       13.0      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.02 17:15:35  38.3172   38.6477        8.9      -.-  2.2  -.-   ALHANUSAGI-(MALATYA)                              İlksel
2021.07.02 17:00:54  39.2313   40.1887        1.2      -.-  2.7  -.-   GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL)                       İlksel
2021.07.02 13:01:54  39.9037   28.8168        0.0      -.-  2.2  -.-   YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)                    İlksel
2021.07.02 12:39:15  38.5072   39.0693       17.7      -.-  2.1  -.-   TEMURKOY-(ELAZIG)                                 İlksel
2021.07.02 12:13:00  36.2850   27.0637       16.4      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.02 11:53:50  38.0287   27.1775        5.3      -.-  2.5  -.-   CILE-MENDERES (IZMIR)                             İlksel
2021.07.02 11:11:36  39.0905   37.4573       18.8      -.-  1.9  -.-   SARIPINAR-KANGAL (SIVAS)                          İlksel
2021.07.02 10:40:21  37.9960   27.2230       29.3      -.-  1.7  -.-   GOLOVA-MENDERES (IZMIR)                           İlksel
2021.07.02 10:31:32  36.2882   27.0570       23.6      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
İlksel

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