Kandilli ve AFAD son depremler listesi 23 Temmuz yani bugün Ege Denizi'nde meydana gelen peş peşe depremlerin ardından en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle hissedilen sarsıntılar sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı en çok araştırılanlara arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte 23 Temmuz son depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 23 TEMMUZ

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.07.23 11:27:31 38.9378 26.0612 6.1 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 10:51:20 38.9410 25.9727 7.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 10:46:44 38.9528 26.0632 7.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 10:22:02 38.9653 26.0900 5.0 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.23 09:58:25 38.5290 31.8710 25.3 -.- 1.6 -.- YESILOBA-YUNAK (KONYA) İlksel 2021.07.23 09:47:21 38.9942 26.0623 14.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 09:18:07 40.2007 28.8648 0.0 -.- 1.5 -.- TAHTALI-NILUFER (BURSA) İlksel 2021.07.23 09:11:15 38.9740 25.9857 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 08:31:25 36.3322 27.1370 24.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.07.23 08:18:07 38.9717 26.0298 5.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 08:15:41 38.9497 26.0183 19.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 06:50:53 38.9280 26.0863 7.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.23 05:33:25 38.9778 26.0552 13.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 05:29:57 37.9455 27.2018 1.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.23 05:13:35 38.9358 26.0490 9.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 05:10:04 38.9792 26.1005 12.2 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.23 05:06:20 37.7963 27.1980 3.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.23 04:38:16 38.9295 26.0803 8.3 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.23 04:35:55 38.9380 26.0638 8.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 04:34:43 38.9622 26.0182 24.8 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 04:33:58 40.7613 31.5353 3.5 -.- 1.4 -.- KURKCULER-(BOLU) İlksel 2021.07.23 04:18:52 39.0203 26.1028 8.4 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.23 03:56:26 38.9428 26.0763 5.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.23 03:50:42 38.9387 26.0725 1.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 03:49:00 38.9927 26.0632 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 03:44:20 36.2225 26.9337 20.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.23 03:38:50 36.3742 27.1360 25.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.07.23 03:29:44 38.9390 26.0587 8.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 03:21:37 38.9882 26.0860 7.8 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.23 03:10:12 36.3917 27.0477 3.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.23 03:05:39 38.8968 26.0032 8.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 03:02:46 37.9725 27.1043 8.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.23 02:39:41 39.0645 26.0830 7.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.23 02:32:36 38.9325 26.0353 8.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 02:14:51 38.9553 26.0457 7.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 02:12:10 38.9250 26.0108 10.6 -.- 3.4 3.6 EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 02:10:35 39.0133 26.0922 1.7 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.23 02:04:05 38.9325 26.0643 7.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 02:00:40 38.9662 26.0592 9.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 01:59:06 38.9432 26.0433 9.7 -.- 3.8 4.0 EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 01:40:17 36.3470 27.1498 5.9 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.07.23 01:29:58 36.3823 27.0898 15.1 -.- 3.4 3.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.07.23 01:05:53 36.3513 27.1722 11.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.07.23 00:37:13 38.9753 26.0988 1.6 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.23 00:31:57 38.9338 26.0578 9.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 00:28:42 38.9365 26.0467 8.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 00:12:26 38.9577 26.0228 6.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.23 00:00:10 38.9570 26.0895 9.3 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.22 23:22:27 39.4878 26.3557 10.7 -.- 1.6 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2021.07.22 22:44:36 40.9317 33.9870 18.2 -.- 1.8 -.- BAYAT-TOSYA (KASTAMONU) İlksel 2021.07.22 22:26:58 38.9520 26.0537 8.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.22 22:24:19 38.9522 26.0317 12.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.22 22:07:52 38.9433 26.0840 1.7 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.22 21:58:54 38.9550 26.0762 5.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.22 21:35:20 38.9788 26.0588 12.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.22 21:17:07 38.9465 26.0592 2.8 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.22 21:16:14 38.9788 26.0322 19.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.22 21:08:20 39.0198 25.5115 7.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ



