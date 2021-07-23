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Son dakika deprem haberleri: Kandilli ve AFAD son depremler listesi - 23 Temmuz

Deprem mi oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli depremler tablosu, hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle hissedilen sarsıntılar sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte son dakika deprem haberleri

23.07.2021 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem haberleri: Kandilli ve AFAD son depremler listesi - 23 Temmuz

Kandilli ve AFAD son depremler listesi 23 Temmuz yani bugün Ege Denizi'nde meydana gelen peş peşe depremlerin ardından en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle hissedilen sarsıntılar sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı en çok araştırılanlara arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte 23 Temmuz son depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 23 TEMMUZ

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.07.23 11:27:31  38.9378   26.0612        6.1      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 10:51:20  38.9410   25.9727        7.7      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 10:46:44  38.9528   26.0632        7.0      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 10:22:02  38.9653   26.0900        5.0      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.23 09:58:25  38.5290   31.8710       25.3      -.-  1.6  -.-   YESILOBA-YUNAK (KONYA)                            İlksel
2021.07.23 09:47:21  38.9942   26.0623       14.1      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 09:18:07  40.2007   28.8648        0.0      -.-  1.5  -.-   TAHTALI-NILUFER (BURSA)                           İlksel
2021.07.23 09:11:15  38.9740   25.9857        5.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 08:31:25  36.3322   27.1370       24.0      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.23 08:18:07  38.9717   26.0298        5.4      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 08:15:41  38.9497   26.0183       19.1      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 06:50:53  38.9280   26.0863        7.9      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.23 05:33:25  38.9778   26.0552       13.9      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 05:29:57  37.9455   27.2018        1.2      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.23 05:13:35  38.9358   26.0490        9.2      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 05:10:04  38.9792   26.1005       12.2      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.23 05:06:20  37.7963   27.1980        3.5      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.23 04:38:16  38.9295   26.0803        8.3      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.23 04:35:55  38.9380   26.0638        8.4      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 04:34:43  38.9622   26.0182       24.8      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 04:33:58  40.7613   31.5353        3.5      -.-  1.4  -.-   KURKCULER-(BOLU)                                  İlksel
2021.07.23 04:18:52  39.0203   26.1028        8.4      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.23 03:56:26  38.9428   26.0763        5.0      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.23 03:50:42  38.9387   26.0725        1.6      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 03:49:00  38.9927   26.0632        5.0      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 03:44:20  36.2225   26.9337       20.9      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.23 03:38:50  36.3742   27.1360       25.4      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.23 03:29:44  38.9390   26.0587        8.1      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 03:21:37  38.9882   26.0860        7.8      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.23 03:10:12  36.3917   27.0477        3.4      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.23 03:05:39  38.8968   26.0032        8.5      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 03:02:46  37.9725   27.1043        8.2      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.23 02:39:41  39.0645   26.0830        7.0      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.23 02:32:36  38.9325   26.0353        8.1      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 02:14:51  38.9553   26.0457        7.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 02:12:10  38.9250   26.0108       10.6      -.-  3.4  3.6   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 02:10:35  39.0133   26.0922        1.7      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.23 02:04:05  38.9325   26.0643        7.3      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 02:00:40  38.9662   26.0592        9.1      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 01:59:06  38.9432   26.0433        9.7      -.-  3.8  4.0   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 01:40:17  36.3470   27.1498        5.9      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.23 01:29:58  36.3823   27.0898       15.1      -.-  3.4  3.6   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.23 01:05:53  36.3513   27.1722       11.5      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.23 00:37:13  38.9753   26.0988        1.6      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.23 00:31:57  38.9338   26.0578        9.8      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 00:28:42  38.9365   26.0467        8.5      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 00:12:26  38.9577   26.0228        6.7      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.23 00:00:10  38.9570   26.0895        9.3      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.22 23:22:27  39.4878   26.3557       10.7      -.-  1.6  -.-   BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE)                        İlksel
2021.07.22 22:44:36  40.9317   33.9870       18.2      -.-  1.8  -.-   BAYAT-TOSYA (KASTAMONU)                           İlksel
2021.07.22 22:26:58  38.9520   26.0537        8.7      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.22 22:24:19  38.9522   26.0317       12.2      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.22 22:07:52  38.9433   26.0840        1.7      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.22 21:58:54  38.9550   26.0762        5.0      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.22 21:35:20  38.9788   26.0588       12.3      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.22 21:17:07  38.9465   26.0592        2.8      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.22 21:16:14  38.9788   26.0322       19.1      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.22 21:08:20  39.0198   25.5115        7.2      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI  
                                    
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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