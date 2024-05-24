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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir Menderes'te meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

DHA'da yer alan habere göre Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "AFAD verilerine göre 3.2 büyüklüğünde ve 3.41 kilometre derinliğinde, Kandilli verilerine göre ise 3.5 büyüklüğünde ve 9.6 kilometre derinliğinde deprem gerçekleşti. Depremin dış merkez üssü Torbalı-Yeşilköy civarına denk geliyor.

"NİFDAĞI FAYI UZUN ZAMANDIR DEPREM ÜRETMİYOR" Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir. REKLAM Bu depremin hemen kuzeyinde Kısıkköy ile Karaağaç arasında 12 kilometre uzunluğundaki Nifdağı segmenti yer alıyor. Bu fay çok uzun dönemdir deprem üretmeyen fay sınıfında değerlendiriliyor. Deprem aktivitesi düşük. Maksimum 6 büyüklüğe varan depremler üretebilir. TÜBİTAK kapsamında başlattığımız bir proje var. Afyon Kocatepe Üniversitesi, DEÜ ve Çukurova Üniversitesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin birlikte yürüttüğü bu proje kapsamında, bu yaz fayın deprem üretme potansiyelini belirlemek üzere hendek çalışmaları yürüteceğiz.

"SOMUT BİLGİLERİ PAYLAŞACAĞIZ" 2025 yılı itibarıyla Nifdağı Fayı ile ilgili somut bilgilere ulaştığımızda kamuoyu ile paylaşacağız. Bu aşamada panik yapacak bir durum olduğunu düşünmüyorum" dedi.