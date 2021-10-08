Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 8 Ekim Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 8 EKİM 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Ege Denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 8 EKİM 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.10.08 08:37:07 36.0435 27.6255 24.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.10.08 08:16:25 35.0048 25.1450 5.3 -.- 1.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.08 07:49:42 34.9138 25.2638 7.3 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.08 07:33:55 35.6522 28.9697 80.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.10.08 07:32:18 37.4325 30.3432 12.3 -.- 2.3 -.- KAPAKLI-(BURDUR) İlksel

2021.10.08 07:21:06 35.1060 25.2400 3.6 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.08 06:36:09 35.1645 25.2242 13.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.08 06:27:47 35.0757 25.2790 9.1 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.08 06:20:35 35.1848 25.2788 7.1 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.08 06:14:37 35.2258 25.2602 9.6 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.08 06:06:15 35.2997 25.2817 8.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.08 05:39:47 37.9317 28.8818 10.5 -.- 1.5 -.- HASKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2021.10.08 04:56:34 39.7472 35.8067 17.3 -.- 1.5 -.- MUSALIKALESI-AKDAGMADENI (YOZGAT) İlksel

2021.10.08 04:33:54 37.1267 27.4253 3.2 -.- 1.2 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.08 03:35:56 36.8217 31.8032 12.5 -.- 1.5 -.- SERINYAKA-GUNDOGMUS (ANTALYA) İlksel

2021.10.08 03:09:23 35.0910 25.2495 5.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.08 02:48:20 35.2300 26.1535 6.9 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.08 02:14:29 38.7663 43.4943 20.1 -.- 1.2 -.- MEYDANCIK-(VAN) İlksel

2021.10.08 02:05:24 39.1543 28.9822 7.6 -.- 2.1 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2021.10.08 01:47:17 37.8483 27.0265 5.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.08 01:28:25 35.1500 25.2468 12.3 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.08 01:23:38 35.1230 25.2895 6.6 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.08 01:21:15 37.8905 26.8882 7.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.08 01:11:01 36.4420 27.0762 4.0 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.08 00:49:17 38.5152 39.3352 10.4 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.10.08 00:40:34 37.8905 26.8607 10.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.08 00:22:39 36.1335 27.6605 12.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.10.08 00:10:47 38.0512 27.1185 7.3 -.- 1.5 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel