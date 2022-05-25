Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık verilerle paylaşılıyor. Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Sorularına yanıt arıyorlar. İşte 25 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
25 MAYIS 2022 AFAD SON DEPREMLER
25 MAYIS 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.05.25 08:07:00 38.7710 26.7265 10.2 -.- 2.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.25 07:22:42 40.4790 41.7212 21.8 -.- 1.9 -.- INANMIS-OLTU (ERZURUM) İlksel
2022.05.25 06:51:58 38.7113 43.0762 5.3 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel
2022.05.25 05:26:42 35.9923 31.0028 86.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.25 04:31:43 37.1143 36.8952 1.5 -.- 0.5 -.- HAMIDIYE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2022.05.25 04:29:25 35.9803 28.1428 37.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.25 03:55:18 40.3978 30.6075 10.4 -.- 1.3 -.- EKINCILER-GOYNUK (BOLU) İlksel
2022.05.25 03:54:08 36.7250 28.0677 3.9 -.- 1.8 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.05.25 03:39:59 38.5825 27.6013 8.1 -.- 1.6 -.- HAMZABEYLI-(MANISA) İlksel
2022.05.25 03:14:14 37.8257 29.5042 7.1 -.- 1.5 -.- YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2022.05.25 03:05:52 35.1145 24.3153 2.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.25 03:05:07 37.8107 29.4910 13.2 -.- 1.8 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.05.25 02:55:00 36.9272 28.2042 15.0 -.- 1.3 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.05.25 02:38:20 37.2385 38.4237 8.0 -.- 1.1 -.- GERDEK-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2022.05.25 02:03:26 40.5833 23.3758 5.0 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.25 01:32:34 34.8580 24.8252 23.3 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.25 00:12:59 38.5835 25.7213 17.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
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