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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 7 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Malatya'da deprem oldu! 7 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde yaşanan tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Son verilere göre, Malatya'da deprem oldu. Malatya deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar Kandilli ve AFAD son depremler listesi üzerinden duyuruldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 7 Ocak 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 07:32 Güncelleme: 07.01.2025 - 08:31
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        • 1

          Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son dakika deprem haberleri ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesi verilerine göre, Malatya'da meydana geldi. İşte 7 Ocak 2025 Son depremler listesi ile Malatya deprem büyüklüğü, derinliği ve konumu…

        • 2

          MALATYA'DA 3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07:43’te Malatya ili Kale ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen deprem, yerin 12.09 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI

          Muğla’nın Menteşe ilçesinde deprem oldu.

          AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04:32’de meydana gelen depremin büyüklüğü 2.8, derinliği ise 11.85 kilometre olarak ölçüldü.

        • 4

          ERZURUM’DA DEPREM

          AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04:30’da Erzurum ili Şenkaya ilçesinde deprem meydana geldi.

          2.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 8.52 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
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