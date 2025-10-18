Son depremler listesi 17 Ekim 2025 Cuma: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?
Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, bugün farklı büyüklüklerde birçok deprem oldu. İşte 17 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama...
- 1
Gün içinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, bugün farklı büyüklüklerde birçok deprem meydana geldi. Peki, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 18 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
- 2
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 17 Ekim Cuma günü saat 09.45'e kadar büyüklükleri 0.7 ile 2.6 arasında değişen birçok deprem meydana geldi.
3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.
- 3
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
-
- 4
- 5
- 6