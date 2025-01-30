Muğla deprem ile sallandı! 30 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar bu listeler aracılığıyla duyuruluyor. Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre, Muğla'da deprem oldu. Muğla depremi merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar 30 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile belli oldu.
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Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Son verilere göre Muğla’da deprem meydana geldi. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 30 Ocak 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı.
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MUĞLA’DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, saat 04:37’de Ege Denizi açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Muğla ili Datça ilçesi olarak ölçülen deprem, 36.47 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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Yer: Ege Denizi - [30.71 km] Datça (Muğla)
Tarih: 2025-01-30
Saat: 04:37:44
Enlem: 36.66722
Boylam: 27.10528
Derinlik: 36.47 ML
Büyüklük: 3.3
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