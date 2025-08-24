Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Son verilere göre Kahramanmaraş ve Balıkesir'de deprem oldu. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 25 Ağustos 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı.